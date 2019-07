De Vrij: “Lo United ha grandi giocatori, possiamo imparare tanto da questa sfida”

Intervistato al termine del match perso dalla sua Inter contro il Manchester United nell’International Champions League, Stefan De Vrij ha parlato della sconfitta per 1-0 contro i Red Devils. “Il Manchester United ha grandi giocatori, abbiamo fatto quello che potevamo, possiamo imparare molto da questo match per poter migliorare in vista della prossima stagione. Lavoriamo ogni giorno per poterci presentare al massimo a questa nuova stagione. Stiamo provando un nuovo modulo, queste partite sono utili per imparare a conoscerlo”.

Foto Twitter Inter