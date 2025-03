De Vrij: “L’Inter ha l’opzione di rinnovo. E io sarei felicissimo di restare”

Intervenuto ai microfoni di Voetball Football, il difensore dell’Inter, Stefan de Vrij, ha così parlato del suo futuro: “Mi sento molto apprezzato all’Inter, dovrei davvero rinunciare a tutto questo per una nuova avventura? A volte bisogna apprezzare quello che si ha. Il club ha la possibilità di prolungare il mio contratto per un altro anno. Se così fosse io sarei felice di restare. L’Inter è come una famiglia e io adoro la passione che hanno i tifosi. Finché avrò un ruolo importante mi piacerebbe restare all’Inter, anche perché a 33 anni non sei poi così vecchio per la Serie A”.

Foto: Instagram Inter