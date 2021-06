De Vrij: “Il 3-5-2 con l’Olanda? Serve tempo per perfezionarci. All’Inter abbiamo vinto dopo 2 anni”

Stefan De Vrij , difensore dell’Inter e della nazionale olandese, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sul nuovo modulo adottato dal ct De Boer, ovvero il 3-5-2: “Abbiamo ancora molto da fare visto che era la prima volta con il 3-5-2 in amichevole: abbiamo fatto cose buone ed altre meno buone .Il modulo in questione ti obbliga a guardare tutta la difesa e la comunicazione diventa fondamentale. Non si può nemmeno aggredire in avanti oppure uscire dal blocco difensivo perché prima serve mantenere la posizione corretta. All’Inter, dopo due anni di lavoro, abbiamo vinto lo scudetto. Serve tanto tempo e tanta dedizione per acquisire gli automatismi perfetti. Così dovremo fare anche noi”.

Foto: Instagram personale