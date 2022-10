De Vrij: “Gol importante per sbloccare la partita. Dobbiamo continuare a vincere, siamo indietro”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il difensore dell’Inter, Stefan De Vrij, ha così commentato la vittoria sulla Sampdoria arrivata anche grazie ad un suo gol: “È stato importante sbloccare la partita. Non avevamo avuto grandi occasioni, quindi era importante passare in vantaggio e continuare a cercare il gol. Era da un po’ che non segnavo e quindi sono contento, sia a livello personale ma soprattutto che la squadra stia andando meglio che ad inizio stagione. Siamo migliorati e dobbiamo continuare così. È importante che continuiamo a vincere, perché siamo indietro. Se mi è pesato stare in panchina? Stare in panchina sono scelte dell’allenatore che vanno accettate, poi quando mi viene data l’opportunità cerco di dare il massimo”.

Foto: Instagram Inter