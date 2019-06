De Vrij, foto ricordo con Van De Beek. E quella missione di Ausilio a Londra…

Sono in vacanza insieme a Ibiza Stefan De Vrij e Donny Van De Beek, rispettivamente difensore dell’Inter e centrocampista dell’Ajax. I due olandesi hanno immortalato il momento in una foto che De Vrij ha pubblicato come storia su Instagram. Non solo: l’interista ha aggiunto nella foto due pallini, uno nero e uno blu che stanno ovviamente ad indicare proprio i colori dell’Inter, in aggiunta ad una faccina sorridente. I tifosi sperano sia un indizio di mercato riguardante il talento dell’Ajax classe ’97, anche perché il nome di Van De Beek è da tempo sul taccuino dell’Inter: lo scorso 30 aprile vi abbiamo svelato la missione di Piero Ausilio a Londra per Tottenham-Ajax, uno dei profili seguiti dal diesse nerazzurro era proprio quello di Van De Beek…

Foto: Instagram personale De Vrij