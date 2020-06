De Vrij: “Eriksen diventerà decisivo. Sconfitta contro la Juve? Meritata, sono stati superiori”

Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Eriksen penso diventerà decisivo. Si sta abituando al nostro modo di giocare, inizia ad imparare la lingua. Vediamo tutti in allenamento le sue qualità. E’ fortissimo. La sfida contro la Juventus è stata diversa giocando senza tifosi, anche se per il prossimo periodo dobbiamo abituarci. Purtroppo in quella partita hanno vinto meritatamente, sono stati superiori a noi.”

Foto: Twitter ufficiale Inter