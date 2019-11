De Vrij: “È sempre bello venire in Nazionale. Naturalmente sarebbe più divertente se giocassi di più”

Dal ritiro con la nazionale, Stefan De Vrij è stato intervistato da RTV Rijnmond. Il centrale dell’Inter ha parlato del momento non facile, considerando la concorrenza, che sta vivendo con la selezione olandese: “Tutti hanno un’opinione sul calcio e rimane sempre così. Non posso fare molto con quello che pensano gli altri. Questa è solo la situazione e non importa cosa penso. L’allenatore ha fatto una scelta. La squadra sta facendo bene e anche i risultati sono buoni. È sempre bello venire qui in Nazionale. Naturalmente sarebbe più divertente se giocassi di più. Tuttavia è un grande onore far parte di questo gruppo. Devo continuare a fare quello che sto facendo e continuerò a fare“.

Foto: Profilo Twitter ufficiale Inter