de Vrij e Correa. L’Inter vince a Como 2-0 ma non basta

23/05/2025 | 22:46:59

L’Inter fa il suo, vince a Como, mette pressione al Napoli, per pochi minuti è anche primo, ma non basta per vincere lo scudetto. I nerazzurri però onorano il campionato come è giusto vincendo. A Como prima chance per i lariani dopo 5 minuti, risponde l’Inter con Darmian al 7′, sfiorando il vantaggio nerazzurro. Escono poi i nerazzurri. Da calcio d’angolo, al 21′, colpo di testa di de Vrij e vantaggio nerazzurro. Nel finale, espulso Pepe Reina per il Como per una uscita pericolosa a piede alto su Taremi. Reina che lascia il calcio con un rosso amaro. L’Inter raddoppia subito, al 51′, stesso istante del gol di Lukaku. E’ Correa a trovare il 2-0 a Como. Finisce così, Inter seconda.

Foto: sito Inter