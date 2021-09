De Vrij: “Differenze tra Conte e Inzaghi? Tanti concetti sono rimasti uguali”

Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa al fianco del tecnico Inzaghi in vista della sfida di domani contro lo Shakhtar. Ecco le sue dichiarazioni:

Difensivamente, cosa è cambiato rispetto al biennio Conte?

“Tanti concetti sono rimasti uguali, così come il modulo. E’ una cosa che non vale solo per la difesa, ma per tutta la squadra. Ora proponiamo un calcio offensivo, pressiamo alto, creiamo tante occasioni… Forse dobbiamo trovare ancora un po’ di equilibrio, ma queste sono le cose cambiate”.

Cosa penso di Inzaghi dopo il periodo con lui alla Lazio?

“Mi sono trovato bene alla Lazio e sono felice che ora sia venuto qua. Anche all’Inter mi trovo bene, sia con lui che col suo staff e l’idea è quella di migliorare e crescere insieme”.