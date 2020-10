De Vrij: “Delusi dal risultato, abbiamo avuto tante occasioni”

Dopo il pareggio a reti bianche con lo Shakhtar, De Vrij ha parlato a Sky Sport: ” E’ un peccato non essere riusciti a vincere, soprattutto perchè abbiamo avuto tante occasioni per passare in vantaggio. Siamo delusi per il risultato, ma dall’altra parte la buona notizia è che non abbiamo preso gol. Sapevamo che sarebbe stata un’altra partita rispetto a quella di agosto. La prestazione c’è stata, è mancato il gol. Loro hanno difeso in tanti, ma non ci hanno mai creato pericoli. Contro il Real Madrid dobbiamo provare a vincere, è importante per la qualificazione”.

Foto: Twitter Inter