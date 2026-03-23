De Vrij convocato dall’Olanda. Koeman: “E’ fondamentale per il nostro gruppo”

23/03/2026 | 23:34:45

Nonostante le poche presenze con l’Inter, Stephan de Vrij è stato convocato dalla Nazionale olandese.

Il CT, Ronald Koeman, ha parlato così in conferenza stampa: “Bisogna anche considerare la gerarchia all’interno del gruppo. Se c’è un giocatore esperto, non è necessario che giochi tutte le partite. Nathan Aké non ha giocato molto ma lo ha fatto lo scorso fine settimana e poi ha vinto la coppa. Questo è positivo perché considero il suo ruolo nel gruppo importante. È uno che sa cosa ci si aspetta da lui. Stefan de Vrij ha giocato ancora meno all’Inter, ma il suo ruolo è molto importante nel gruppo. Alla fine prenderò una decisione in merito”.

Foto: sito Olanda