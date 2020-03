De Vrij: “Conte è un leader vincente. De Ligt? Prima che firmasse con la Juve…”

Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Ziggo Sport in Olanda. Queste le sue parole su Conte e De Ligt: “L’impatto di Conte? Con lui si tratta solo di capire i meccanismi e rispetto all’ultima partita contro la Juventus, penso che siamo migliorati. Sia a livello individuale che a livello di gruppo. Con lui i giocatori partono tutti alla pari e i risultati si vedono subito. E’ un vincente e un leader come Van Gaal. De Ligt? Vuole imparare e sa che può chiedermi qualsiasi cosa visto che viviamo vicini. Quando ha scelto questo campionato non l’ho convinto io, ma prima che firmasse per la Juve gli ho raccontato tante belle cose sull’Italia e sulla vita che faccio qui. Poi ha preso lui la decisione, ovviamente”.

Foto: Twitter ufficiale Inter