De Vrij: “Con l’Italia sarà difficile, ha qualità in tutti i reparti”

La partita di domani sarà un piccolo derby per l’interista Stefan de Vrij. Il difensore olandese ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro l’Italia:

“Stiamo lavorando, giochiamo tre partite in una settimana, con poco tempo per allenarci. Cerchiamo di migliorarci. L’Italia gioca insieme da tanto, non perde e si vede la mano dell’allenatore. Conosciamo la forza che ha davanti, ma anche centrocampo e difesa, è una squadra che ha qualità in tutto il campo. Ad Amsterdam ha vinto meritatamente. Sarà una partita tosta e bella.

Il derby? Mi concentro sulla partita di domani, poi vedremo. Il Covid? Non sento apprensione”.

Foto: Instagram personale