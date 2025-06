De Vrij: “C’è tanta delusione. Dovevamo approcciare meglio, loro più convinti”

30/06/2025 | 23:30:54

Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, parla così a Sport Mediaset dopo la sconfitta per 2-0 negli ottavi di finale del Mondiale per Club contro i brasiliani del Fluminense: “Dovevamo approcciare meglio la partita, loro sono stati più convinti all’inizio, nei duelli. Hanno chiuso bene gli spazi e col vantaggio è diventato più difficile: dovevamo alzare il ritmo ma non ci siamo riusciti. Meglio nel secondo tempo, con occasioni create, ma la palla non è entrata. Dovevamo fare di più”.

Sull’utilità del Mondiale: “Sicuramente è stato importante, è stato un modo di conoscerci tra giocatori e staff, stando insieme tre settimane. Però ora c’è tanta delusione”.

Sulla ripartenza: “Lasciamoci tutto alle spalle, torneremo con tantissima voglia di fare meglio, di lavorare e di crescere insieme”.

Foto: Instagram Inter