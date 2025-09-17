de Vrij: “Bisogna ripartire da una vittoria. Sommer? Ha la nostra fiducia, tutti sbagliamo”

17/09/2025 | 20:17:27

Stephan de Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato a Prime Video prima della sfida di Champions contro l’Ajax: “Come si riparte? Si riparte con una vittoria, dobbiamo fare risultati. Bisogna migliorare e fare risultato, iniziando stasera”.

Cosa vi siete detti con Sommer? “Ha la nostra fiducia. Siamo una squadra, tutti sbagliamo e la cosa importante è sostenerci e dare il massimo per la squadra. Solo così possiamo tornare a vincere”.

Foto: sito Inter