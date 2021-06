De Vrij: “Avventura conclusa prima del previsto. Torneremo con più fame di successo”

Il difensore centrale dell’Inter e dell’Olanda, Stefan De Vrij, ha scritto un post su Instagram per commentare la precoce elliminazione degli Orange da Euro 2020 per mano della Repubblica Ceca: “Abbiamo concluso prima del previsto la nostra avventura, ma avere l’opportunità di rappresentare il mio Paese e giocare di nuovo davanti ai nostri tifosi è stata un’esperienza straordinaria. La delusione resta ma questa sensazione ci renderà solo più forti e torneremo con ancora più fame di successo. Grazie per il sostegno”.

Foto: Instagram personale De Vrij