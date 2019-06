De Telegraaf (ore 00,25): “De Ligt, pole Juve. Le cifre dell’offerta bianconera”

Le fonti sempre sacre. Quindi, abbiamo il dovere di citare il De Telegraaf (una delle fonti più autorevoli in Olanda) che alle ore 00,25 ha preannunciato un sorpasso Juve per Matthijs De Ligt. Il quotidiano, nella sua versione online, spiega che nelle ultimissime ore il club bianconero avrebbe scavalcato la concorrenza, balzando in pole e avvicinandosi sensibilmente al difensore dell’Ajax. Queste le cifre dell’offerta della Juve: oltre 70 milioni di euro per il cartellino, mentre per il diretto interessato sarebbe pronto un contratto quinquennale da 15-20 milioni di euro (lordi) a stagione. Il Psg – si legge – non è del tutto fuori dalla corsa a De Ligt, ma ora la Juve ha le carte in mano.

Foto: Twitter ufficiale Ajax