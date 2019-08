De Telegraaf: accordo tra Nizza e Dolberg. All’Ajax 20 milioni

In molti si aspettavano che l’Ajax arrivato nella scorsa stagione alle semifinali di Champions League avrebbe, volente o nolente, ceduto la maggior parte dei suoi pezzi pregiati in questa sessione di mercato. In effetti De Jong e De Ligt sono presto andati al Barcellona e alla Juve, Schone al Genoa e ora è vicino a lasciare i Lancieri anche Kasper Dolberg, attaccante danese che non era un titolarissimo nelle gerarchie di Ten Hag dello scorso anno. Il classe ’97, come rivelato da De Telegraaf, ha infatti trovato l’accordo verbale per il trasferimento al Nizza, che sborserà per il suo cartellino un conguaglio di 20 milioni di euro. L’affare con il club di Ligue 1 sarebbe tanto vicino alla fumata bianca che l’attaccante dovrebbe essere escluso dai convocati dell Ajax per la sfida di domani contro l’APOEL Nicosia.

Foto: lntup.com