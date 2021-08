DE SILVESTRI, UNA DOPPIETTA PER RISOLLEVARE IL BOLOGNA

Per il Bologna ieri è stata una partita particolare. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia l’attesa era tanta per la prima di Serie A contro la Salernitana. Dopo un primo tempo anonimo, terminato sullo 0-0, nella ripresa a sbloccare la gara ci ha pensato per gli ospiti Bonazzoli. Un avvio di secondo tempo non proprio dei più promettenti ma per Mihajlovic è sceso in cattedra uno straordinario Lorenzo De Silvestri che ha prima trovato il gol del momentaneo 1-1. Poi, dopo che Arnautovic ha risposto al nuovo vantaggio della Salernitana portando il risultato sul 2-2, il capitano dei rossoblù di testa ha buttato dentro la palla del definitivo 3-2: una vittoria di sofferenza ma davvero importante per risollevare un Bologna ancora spaesato e demoralizzato dalla sconfitta in Coppa Italia contro la Ternana.

Una serata magica per Lorenzo De Silvestri, che con Mihajlovic ha un rapporto davvero speciale. I due si conoscono bene ed è stato proprio Sinisa a volere Lorenzo a Bologna lo scorso anno. Un rapporto maturato ai tempi della Fiorentina nel lontano 2010. I due si sono incrociati successivamente alla Sampdoria e al Torino e infine dalla scorsa stagione in rossoblù. Per questo il terzino nonostante faccia parte della leva calcistica del 1988, considerato un difensore navigato, di esperienza, risulta sempre utile alla causa. Per uno spogliatoio molto giovane, il tecnico serbo ha bisogno dei suoi fedelissimi per gestire e motivare il gruppo.

Ieri De Silvestri ha dimostrato tutto il suo carisma, non mollando mai e trovando due gol importanti. La rabbia, la determinazione e la concretezza sono d’esempio per tutti i giocatori del Bologna. Un successo che ha cancellato il brutto ko contro la Ternana. Una vittoria, all’esordio in A, in casa davanti a tanti tifosi, che fa ben sperare in vista del prosieguo di stagione.

Foto: Twitter Bologna