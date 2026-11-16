De Silvestri torna in campo, Cambiaghi rientra dalla Nazionale. Il comunicato

16/11/2026 | 15:12:28

Il Bologna ha ripreso gli allenamenti a Casteldebole in vista della ripartenza del campionato. Buone notizie per De Silvestri, tornato a lavorare sul campo, mentre resta da monitorare la situazione di Cambiaghi: dopo il trauma riportato con la Nazionale, l’esterno svolgerà alcuni giorni di terapie e lavoro differenziato, prima di essere rivalutato nel corso della settimana. Il comunicato del club: “A Casteldebole è iniziata la settimana della ripresa del campionato per i ragazzi di Raffaele Palladino. Oggi Lorenzo De Silvestri è tornato ad allenarsi in campo, mentre Juan Miranda e Jay Enem hanno continuato il lavoro differenziato in palestra. Rientrato a Bologna Nicolò Cambiaghi dopo gli impegni con la Nazionale italiana: in seguito al trauma riportato, svolgerà qualche giorno di terapie e allenamento differenziato e sarà rivalutato nel corso della settimana”.

Foto: instagram Bologna