De Silvestri: “Spero di essere disponibile con lo Spezia. Sto dando tutto per recuperare bene e al più presto”

Lorenzo De Silvestri, ospite della puntata di Bfc Week, ha parlato del proprio infortunio: “Sicuramente non è bello stare fuori, però devo ascoltare il mio fisico. Il recupero procede bene: sto dando tutto per recuperare bene e al più presto. Quando tornerò in campo mi dovrò sentire in forma: vediamo giorno per giorno, sto lavorando con tutto lo staff medico, che devo ringraziare, per recuperare al meglio possibile. Recupero per lo Spezia? Vediamo verso fine settimana: ce la metterò tutta, spero di essere disponibile. Si soffre molto di più a stare fuori, perché vorresti dare una mano e non la puoi dare. Ho cercato di essere vicino alla squadra nei momenti chiave: non è andata bene, però il campionato è lungo”.

FOTO: Twitter Bologna