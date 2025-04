De Silvestri: “Sappiamo che il calendario è difficile. Ma vogliamo rimanere in corsa fino alla fine”

Daniele De Silvestri, difensore del Bologna, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa dell’Atalanta.

Queste le sue parole: “Fa parte dello sport e del calcio, purtroppo ci hanno messo sotto trovando subito due gol. Non siamo stati molto brillanti, ma le occasioni le abbiamo create, con un gol l’avremo riaperta ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo restare fiduciosi, per rimanere lì attaccati fino a fine maggio”.

Siete andati oltre le aspettative?

“Siamo un gruppo sano, eravamo lì a fari spenti e ci hanno un po’ sottovalutato invece siamo rimasti lì con una semifinale di ritorno di Coppa Italia ancora da giocare”.

Il calendario vi preoccupa?

“Sappiamo il calendario difficile che abbiamo ma c’è fiducia, nel calcio può succedere di tutto e vogliamo stare lì fino alla fine”.

Foto: Instagram De Silvestri