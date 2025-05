De Silvestri: “Questo è un gruppo magico. Vogliamo giocare la finale col calcio che sappiamo fare noi”

13/05/2025 | 19:00:36

Intervenuto in conferenza stampa, il terzino del Bologna, Lorenzo De Silvestri, ha così parlato alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Milan: “Questo è un gruppo che sta bene insieme. Da due stagioni c’è un modo di allenarsi e giocare unico: abbina la consapevolezza in se stessi alla voglia di divertirsi. Abbiamo iniziato la stagione affrontando così le partite e dovremo fare così alla stessa maniera domani. Questo è un gruppo magico: vero, è una finale e ci vuole attenzione più che massima, ma anche la spensieratezza che ci ha portati fino a qui. E il mister è stato bravissimo a coinvolgere tutti”.

Poi ha proseguito: “Quest’anno il Bologna ha battuto tanti record. E quando ha la rosa al completo e gli effettivi concentrati e coinvolti, gioca per vincere. La Champions ci ha aiutato a capire che in certe partite bisogna alzare tutte le caratteristiche. La finale dopo 51 anni è un grandissimo orgoglio: ci siamo arrivati alla nostra maniera e vogliamo giocarla col calcio come sappiamo fare noi”.

Foto: Instagram De Silvestri