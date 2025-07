De Silvestri: “Immobile si è già inserito nel gruppo. Vitik ha voglia di fare la differenza”

16/07/2025 | 20:30:03

Lorenzo De Silvestri è uno dei leader dello spogliatoio del Bologna. Oggi l’esterno ex Lazio è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato, tra le altre cose, anche di Ciro Immobile, ritrovato quest’anno in rossoblù: “Ci siamo conosciuti in Nazionale, poi purtroppo lui era presente quando mi sono rotto il crociato. È un ragazzo solare, si è messo subito a disposizione. Non parlo della sua carriera perché parlano i numeri incredibili che ha. Mi ha fatto piacere trovarlo subito inserito nel gruppo. Solo complimenti per lui, si integrerà benissimo. Io punto subito a capire il valore umano di una persona e lui si sta comportando benissimo”.

Su Vitik: “Lo conosco pochissimo rispetto ad Immobile, ma mi sembra un ragazzo molto inquadrato. Ad oggi fa un po’ fatica con la lingua ma ormai nel nostro spogliatoio si parla inglese e anche lui si integrerà benissimo. Vuole apprendere moltissimo e pur essendo giovane ha una bella carriera internazionale alle spalle. L’ho visto con la voglia di fare la differenza”.

Infine: “Bel punto di domanda. Credo che stiamo facendo un percorso che ha margini di miglioramento, ma da qui a dire che torneremo in Champions o che vinceremo trofei non lo so dire. Di sicuro questo è un ciclo che si sta stabilizzando su un determinato livello e questo deve essere un orgoglio per i bolognesi. L’intenzione è quella di portare avanti questo percorso”.

Foto: Instagram De Silvestri