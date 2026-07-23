De Silvestri: “Guardiola? Suggestione incredibile. Orsolini? Bandiera, spero che a breve rinnovi”

23/07/2026 | 10:20:33

Lorenzo De Silvestri, al Bologna dal 2020, è uno dei leader della squadra felsinea. Nonostante i 38 anni si facciano sentire, l’ex terzino di Lazio e Torino ha rinnovato per un’altra stagione e, dal ritiro di Valles, ha parlato delle prime sensazioni con il tecnico Tedesco ai microfoni di Sky Sport 24.

Il difensore ha parlato del nuovo allenatore Domenico Tedesco: “C’è un nuovo staff tecnico, con un allenatore giovane ma con esperienza internazionale. C’è una base importante di giocatori: ci conosciamo da tre – quattro stagioni. Ogni anno è stato positivo: dalla Champions League, alla vittoria in Coppa Italia, ai quarti di Europa League. Il Mister ci sta insegnando le sue nuove tattiche e noi ci mettiamo a disposizione al 100%. Il gruppo si sta amalgamando con lui”.

Sul rinnovo di Orsolini: “Oggi ha parlato l’amministratore delegato ed è stato chiaro. Riccardo è un ragazzo umile e alla mano. Da otto anni e mezzo è da noi, è una bandiera. L’AD ha detto che sono vicini e spero a breve si annunci il rinnovo”.

Sul suo stato psicofisico e il rapporto con il club: “C’è un rapporto di stima e di amicizia. Ogni anno, verso la fine della stagione, faccio un resoconto di come sto fisicamente e psicologicamente e ci confrontiamo con il club. Sto andando avanti di rinnovo annuale da qualche anno. Mi sento bene, al mattino sono contento di andare al campo. Questo mi ha fatto decidere, insieme al club e al nuovo allenatore. Sono molto contento di questa scelta e sento di poter tanto. So di avere 38 anni e cerco di nasconderli un po’. Ci penso al futuro. Mi metto a disposizione della società ma a oggi mi sento esclusivamente un calciatore”.

Sull’importanza dell’esperienza: “Con l’esperienza, dopo tanti anni, devi modificare il modo di giocare. La scorsa stagione ho giocato anche da difensore centrale. Mettermi in competizione con i più giovani mi mantiene vivo e forte. Spesso, però, uso l’esperienza: dove non arrivo con il fisico magari arrivo con le letture”.

Infine, sul sogno Guardiola come CT Azzurro: “Stiamo parlando di uno dei più grandi allenatori della storia del calcio. È una suggestione incredibile. Bisogna avere fiducia nel presidente Malagò e in Maldini e Leonardo, credo a breve troveranno l’allenatore adeguato”.

Foto: Instagram De Silvestri