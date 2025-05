De Silvestri: “Delio Rossi e Mihajlovic i miei padri calcistici”

20/05/2025 | 19:10:01

“Mio padre mi ha inculcato lo spirito del sacrificio, ci sono voluti alcuni anni per convincerlo sul calcio. Per questo ho iniziato tardi, a 12 anni”.

Poi l’esordio in Serie A, a 18 anni, con la Lazio di Delio Rossi: “È il mio padre calcistico, mi ha disciplinato a livello tecnico e tattico. Ha investito tanto su di me. Senza di lui non sarei diventato il calciatore che sono”.

Su Sinisa Mihajlovic: “È stato il mio secondo padre. Mi ha insegnato a prendere di petto ogni situazione. Mi ha fatto piangere quando non mi schierava titolare a Firenze, io che mi consideravo già arrivato e iniziavo già a tirarmela inconsciamente. C’è sempre stato e c’è sempre per me, come io ci sarò sempre per i suoi figli”.

Foto: Instagram Bologna