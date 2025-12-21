De Silvestri: “Da Mihajlovic in poi abbiamo affrontato grandi sfide. Abbiamo fatto la storia vincendo la Coppa Italia”

21/12/2025 | 17:01:49

De Silvestri si è espresso così in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Bologna: “Il nostro gruppo rappresenta una bella realtà anche a livello umano, perché ciascuno di noi prende l’iniziativa per tirare fuori il massimo dai compagni anche tramite le parole. Avere un solo leader non è bello, noi invece ne abbiamo tanti: venerdì prima della semifinale è stato Riccardo a motivare tutti. Ora la coppa è qui, noi siamo qui, e credo che affronteremo al meglio questa nuova finale: sono fiducioso. Vincendo la Coppa Italia abbiamo fatto la storia e tra di noi ne parliamo spesso. Poi però c’è il presente che racconta di una nuova sfida, con l’asticella che si alza ancora e conduce verso nuovi traguardi: abbiamo fatto crescere il club, e le pressioni che abbiamo addosso ora sono bellissime da vivere. Specialmente quando hai un po’ d’esperienza, come nel mio caso, penso si possa parlare di pressione positiva: avere la possibilità sfidare squadre come il Napoli, che l’anno scorso è stata la più forte della Serie A, è fantastico. Questo gruppo vive le giornate con libertà mentale, ma quando c’è da pedalare alza la concentrazione e riesce a disputare partite super. Siamo molto amici fra di noi, con un bel mix di culture: quando giochi contro avversari di alto livello, devi sopperire anche col gruppo, e io penso che l’uomo venga prima del calciatore. Da Mihajlovic in poi abbiamo affrontato grandissime sfide, e tutto questo ci ha reso quello che vedete oggi”.

Foto: Instagram De Silvestri