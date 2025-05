De Silvestri carica il Bologna: “Stagione intensa e positiva. Ora rendiamola speciale”

08/05/2025 | 18:20:18

Lorenzo De Silvestri, capitano del Bologna, ha parlato della finale di Coppa Italia contro il Milan: “Ci stiamo preparando come sempre, ovviamente con quell’orgoglio in più per il grandissimo evento a cui prenderemo parte mercoledì prossimo – dice, intervistato all’auditorium Illumia, a margine della presentazione della decima edizione del Trofeo Mongolfiera, al quale ha presenziato anche l’amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci –. Siamo un gruppo sano, che sta bene insieme, si diverte ed è professionale quando c’è da esserlo”, sottolinea il Resto del Carlino.

Poi ha proseguito: “Il momento più alto della mia carriera? Sicuramente tra i più alti, sì, anche perché raggiungere una finale è bellissimo. Fortunatamente sono da tanti anni in Serie A e quindi devo dire che ne ho vissuti di diversi di momenti importanti, però, essendo particolarmente legato alla città, questo ha sicuramente un sapore speciale”.

Infine: “E’ stata una stagione bella, intensa, positiva: ora vogliamo renderla speciale. Lottare per tutti gli obiettivi è sempre stato quello che auspicavamo dall’inizio e ora siamo dove volevamo essere, nel gruppone Champions in campionato e in finale di Coppa Italia. Come club e come squadra abbiamo fatto uno step in avanti incredibile, maturando tantissimo – conclude il capitano rossoblù – e siamo orgogliosi di questo. Però c’è ancora da essere super performanti e competitivi, fino al 25 maggio”.

Foto: Instagram De Silvestri