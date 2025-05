De Silvestri: “Bologna è casa per me. La Coppa Italia è stata una emozione immensa. Felice del rinnovo”

30/05/2025 | 20:23:00

Il capitano del Bologna, Lorenzo De Silvestri, ha parlato a margine del Festival del Top Calcio Umbro’ dopo la splendida stagione del club felsineo coronata dalla vittoria della Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Mi sento come l’ultimo dei calciatori di un calcio romantico. Vincere la Coppa Italia con il Bologna, da capitano, in una città che non vinceva questo trofeo da 51 anni è stata una emozione grandissima. Cerco sempre di dare il massimo per i miei compagni, anche aiutandoli nel far integrare i miei compagni. Mi fanno piacere le parole che ha avuto il nostro allenatore Vincenzo Italiano nei miei confronti, è motivo di grande orgoglio. Sono molto felice del rinnovo con il Bologna, per me è casa”.

Foto: Instagram De Silvestri