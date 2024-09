De Silvestri: “Mi sento un bolognese a tutti gli effetti. Il gruppo sono sicuro che potrà dire la sua”

Alla vigilia dell’esordio in Champions League del Bologna, il giocatore Lorenzo De Silvestri è intervenuto in sala stampa per la conferenza alle 15:00, di seguito le sue dichiarazioni:

Quanto si soffre a stare fuori ma quanto è importante questo incarico da ‘capo branco’?

“Dal lato professionale un po’ ci si rimane male, ma mi sento talmente tanto integrato in questo gruppo che credo di poter dare una mano, già a partire da domani. Sono contento che il mister mi abbia invitato in questa conferenza. Il gruppo sono sicuro che potrà dire la sua“.

Come ci si sente a vivere questa esperienza dall’esterno pur essendo così coinvolti in squadra?

“Mi sento un bolognese a tutti gli effetti quindi vedo qualcosa di più profondo, oltre al campo. Ho cercato di spostare il mio focus su quello che posso dare alla squadra. Vedere anche solo il pallone della Champions è molto emozionante”