De Siervo: “Vogliamo che la Serie A continui ad essere una valle del talento”

06/06/2025 | 21:00:24

A margine dell’evento dei calendari per la prossima stagione di Serie A, l’amministratore delegato della Lega Luigi De Siervo ha così parlato: “Vogliamo che la Serie A continui ad essere una valle del talento, dove i ragazzi vengono e crescono per diventare i grandi campioni del domani. La Serie A ha bisogno di un incontro costante col pubblico e questo festival è nato per questo. Dall’incontro col pubblico nasce la programmazione della prossima stagione. Lo sforzo organizzativo è fatto per riportare al centro lo spettacolo. Da quest’anno produrremo internamente anche 18 ore al giorno delle nostre radio e tv. Il nostro è il campionato più bello del mondo, andiamo in giro a testa alta perché chiunque teme il livello del nostro calcio”.

foto Luigi de siervo