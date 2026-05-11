De Siervo sul derby di Roma: “La soluzione delle 12:30 potrebbe contemplare l’interesse di tutti. Allo stesso orario altre 4 partite”
11/05/2026 | 17:04:14
L’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato a ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento-Radio Rai. Queste le sue parole sull’orario del derby di Roma:
“Cercando di tenere insieme, in un punto di equilibrio, tutte le esigenze, dall’ordine pubblico alla finale degli Internazionali di tennis fino alle esigenze di contemporaneità previste per le ultime due giornate di campionato, sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica, che peraltro come detto riguarderà altre quattro partite, potrebbe contemplare l’interesse di tutti”.
Foto: Lega Serie A