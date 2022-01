Luigi De Siervo, amministratore Delegato della Lega Serie A, ha parlato in vista della Supercoppa di domani tra Inter e Juventus che verrà trasmessa in 130 paesi: “La Lega Serie A mette in campo per questa competizione il massimo sforzo produttivo per regalare ai tifosi di tutto il mondo uno spettacolo all’altezza della prestigiosa gara”.

FOTO: Lega Serie A