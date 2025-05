De Siervo: “Spareggio scudetto? Possibilità remota, in caso ci organizzeremo”

16/05/2025 | 16:14:38

L’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo ha parlato in conferenza stampa dei programmi riguardanti il prossimo campionato: “Come mai il calendario sarà svelato così presto? Cerchiamo sempre di lavorare sulla programmazione, anticipando elementi che consentiranno a tifosi e squadre di pianificare le trasferte. Lo spareggio scudetto? Siamo a 180′ dalla fine della stagione, una stagione fenomenale. Tutto è ancora in bilico, siamo concentrati su ciò che verrà. E’ una possibilità lo spareggio, onestamente remota. Verrà programmato anche quello. Finale di Champions? L’Italia è tornata ai vertici del calcio europeo con continuità nel corso delle ultime stagioni. L’Inter è in finale quest’anno, faccio il mio in bocca al lupo a Inzaghi, Marotta e ai suoi ragazzi. Non si giocherà a Milano lo spareggio eventuale? Non possiamo escludere nulla. Esistono delle regole, cercheremo di rispettarle”.

FOTO: Lega Serie A