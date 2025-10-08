De Siervo: “Rabiot dimentica di essere pagato milioni. I calciatori di vertice dovrebbero capire che gli viene chiesto un sacrificio sostenibile”

08/10/2025 | 12:15:56

A margine dell’assemblea della Serie A organizzata a Roma, l’amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente:

“Le parole di Rabiot sulla partita Milan-Como giocata a Perth? Lui si dimentica, come molti calciatori che guadagnano milioni di euro, che sono pagati per svolgere un’attività: giocare a calcio. Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna e assecondare maggiormente quello che è il suo datore di lavoro, cioè il Milan, che ha accettato e spinto affinché questa partita si potesse disputare all’estero. La salute dei giocatori è un elemento fondamentale e ci battiamo affinché tutto avvenga secondo logiche corrette. Stiamo parlando di un progetto complesso, ma non impossibile. Cerchiamo di realizzarlo in un’ottica di armonia, soprattutto se lo si considera come un evento eccezionale. La sfida organizzativa è complicata — le ore di volo sono tante — ma si viaggia in business class dall’altra parte del mondo, come le squadre fanno ormai abitualmente. I calciatori di vertice, che percepiscono stipendi commisurati alla fatica che sostengono, dovrebbero comprendere meglio di altri che questo è un sacrificio sostenibile”.

Foto: Lega Serie A