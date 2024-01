De Siervo: “L’Arabia è aperta al calcio, per loro siamo un punto di riferimento”

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha concesso un’intervista ai canali di Mediaset: “È un bel torneo, due delle quattro squadre hanno fatto finali europee e una e l’attuale prima in campionato. Il paese si sta aprendo molto al calcio, soprattutto i giovani si avvicinano di più a questo sport. Noi siamo per loro un punto di riferimento. Il calcio italiano è più interessante di altri tornei europei, abbiamo tanti buoni direttori sportivi e giocatori in grado di rendere il mercato appetibile. Qui in Arabia ci saranno tanti eventi sportivi, si è giocata la Supercoppa Spagnola, adesso quella Italiana e l’imperdibile sfida tra Cristiano Ronaldo e Messi”.

Foto: Lega Serie A