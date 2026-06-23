De Siervo: “I progressi nella lotta alla pirateria sono evidenti, stiamo portando avanti una battaglia impopolare ma necessaria”

23/06/2026 | 15:55:06

L’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, ha parlato agli Stati generali della lotta alla pirateria tenuti a Roma. Queste le sue parole:

“I progressi nella lotta alla pirateria sono evidenti, ma il percorso non è ancora concluso. Chiediamo al Governo un ulteriore rafforzamento degli strumenti di contrasto, con più risorse per le forze dell’ordine, maggiori controlli e sanzioni più incisive aumentando le multe, affinché la percezione dell’impunità venga superata. Come Lega Calcio Serie A, insieme ai broadcaster Dazn e Sky, stiamo portando avanti una battaglia impopolare e difficile ma necessaria, perché la pirateria sottrae risorse fondamentali all’intero sistema sportivo, compresi i settori giovanili. Per questo rinnoviamo il nostro impegno sia sul fronte della comunicazione e della sensibilizzazione, sia attraverso ulteriori investimenti nella lotta alla pirateria, ad esempio ricorrendo nel prossimo futuro agli hacker etici, agenzie specializzate in grado di trovare nuove soluzioni di contrasto sul piano informatico, nel rispetto e a tutela della legalità”.

Foto: Lega Serie A