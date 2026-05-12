De Siervo: “Derby lunedì alle 20.45? Non credo proprio…”

12/05/2026 | 15:11:26

Ormai è un braccio di ferro tra la Lega Serie A e la Prefettura di Roma che ha imposto il derby della Capitale per lunedì 18 maggio alle 20.45, con spostamento delle altre gare per la Champions allo stesso giorno e orario.

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo ha risposto all’AGI, lasciando la stazione Termini dopo l’arrivo della Coppa Italia, nel commentare la decisione della Prefettura: “Ormai è deciso che il derby di Roma si gioca lunedì? Non credo proprio. Arriverà una nota formale ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità”, ha aggiunto De Siervo.

Foto: sito Lega Serie A