De Siervo: “Chi pirata i contenuti sportivi pensa di essere un furbo, mentre è solo un criminale”

23/05/2026 | 16:37:34

Nuove misure, nei giorni scorsi, della Guardia di Finanza contro il “pezzotto”, non solo contro gli utenti ma in particolare con chi organizza questi marchingegni importanti.

Durissimo il commento dell’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, che ha lanciato un messaggio chiaro contro la pirateria: “Chi pirata i contenuti sportivi pensa di essere un furbo, mentre è solo un criminale, neanche troppo intelligente visto che delinquono lascia sempre una traccia digitale”.

De Siervo ha poi sottolineato il danno economico provocato ai club: “Ogni abbonamento illegale è un danno prodotto contro il proprio club, che viene di conseguenza privato delle risorse necessarie per fare ulteriori investimenti”.

Infine, il dirigente ha elogiato il lavoro delle forze dell’ordine: “L’operazione ‘Tutto Chiaro’ ha svelato che le organizzazioni criminali stanno impiegando nuove modalità hi-tech per cercare di non essere bloccate, ma la risposta della GdF si è dimostrata all’altezza”.

Foto: sito Lega Serie A