De Siervo: “Abbiamo gli stadi peggiori e più vecchi d’Europa, quando saranno rinnovati riusciremo a recuperare il gap con gli altri campionati”

05/06/2026 | 11:27:15

L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, ha parlato al Festival della Serie A a Parma. Queste le sue parole:

“Abbiamo gli stadi peggiori e più vecchi d’Europa, nonostante questo siamo competitivi, tra cinque anni avremo finalmente stadi all’altezza della situazione, riusciremo a quel punto davvero a recuperare il gap, perché se è vero come è vero che i diritti televisivi sono fermi, quello sta crescendo sono i ricavi da stadio e per poter cogliere questa corrente ascensionale dobbiamo essere pronti sugli stadi. Abbiamo accumulato ritardo per come la politica non ha supportato il mondo del calcio negli ultimi trent’anni, dobbiamo riuscire a superare questa fase di complessità per poi riprendere a volare”.

Foto: Lega Serie A