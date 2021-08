De Zerbi: “Monaco squadra difficile da affrontare. La mia poca esperienza in Europa? Ho passione ed entusiasmo”

Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakthar Donetsk, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa degli ucraini in vista della sfida contro il Monaco di questa sera valida per play-off di qualificazione alla prossima Champions League. Ecco un estratto della parole del tecnico ex Sassuolo:

Sul Monaco

“Il Monaco è una squadra molto forte, per questo servirà molta attenzione soprattutto sui calci piazzati che sono una loro arma importante. La qualificazione sarà complicata da ottenere e dovremo ragionare nell’ambito dei 180′”.

Sulla sua poca esperienza in campo europeo

“L’unica cosa a cui penso e trasmettere ai giocatori tutte le informazioni di cui potranno aver bisogno. Il resto fa parte del mio lavoro. Chiaramente c’è un po’ di tensione ma la gara per me è importante tanto quanto lo sono quelle di campionato. In Champions ogni partita ti permette di imparare qualcosa, sia dagli avversari che dai miei giocatori. La passione e l’entusiasmo però non mancheranno mai. In Champions League così come in Serie C”.

Foto: Twitter Shakthar