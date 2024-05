De Sciglio scrive a Bonucci: “Non ha mai avuto paura di metterci la faccia”

Nei giorni dell’addio al calcio giocato da parte di Leonardo Bonucci, sono stati tantissimi i messaggi di saluto da parte degli ex compagni. Fra questi anche il terzino della Juventus, Mattia De Sciglio che tramite i propri social ha così commentato: “Sei sempre stato uno di quei calciatori che non ha mai avuto paura di metterci la faccia. Uno di quelli che per questo sport ha sempre dato tutto, senza mai risparmiarsi. Uno di quei compagni su cui eri sicuro di poter fare affidamento. Per il resto, a parlare ci pensano i tuoi numeri incredibili e tutti i trofei che hai vinto con la maglia della Juventus e della Nazionale. In bocca al lupo per il tuo futuro Bonni”.

Foto: Instagram de Sciglio