De Sciglio: “Non possiamo commettere queste leggerezze. Dobbiamo maturare”

Mattia De Sciglio, difensore dell’Empoli, ha analizzato a Dazn il ko contro il Milan.

Queste le sue parole: “Siamo molto amareggiati, perché la prestazione e l’impegno ci sono stati, non possiamo recriminare niente. Il Milan non aveva creato niente, abbiamo fatto una partita di grandissima intensità, con l’occasione clamorosa di Colombo. Purtroppo c’è stato l’episodio, è stata una leggerezza che non possiamo permetterci perché queste squadre hanno giocatori che ti possono tirare fuori la giocata come poi è successo”.

Fa sempre effetto sfidare il Milan da avversario?

“Quello sempre, ho trascorso 16 anni al Milan, è sempre una bella sensazione giocarci contro”.

Esposito quanto sta crescendo?

“Seba ha grande consapevolezza dei suoi mezzi, sta facendo un gran bel percorso di crescita. Ogni partita che passa prende sempre più fiducia, ci sta dando una grossa mano, è un ragazzo che lotta come del resto tutti gli altri. Il fatto di non raccogliere punti nelle ultime partite non rispecchia quello che stiamo mettendo in campo”.

Foto: X Empoli