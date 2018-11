De Sciglio: “Nella Juventus mi vedo importante. Anche Allegri mi trasmette molta fiducia”

Intervistato da Sky Sport, Mattia De Sciglio, terzino della Juventus e dell’Italia, ha parlato della vittoria della Nazionale in amichevole contro gli Stati Uniti: “Era molto importante vincere con gli Stati Uniti, anche per la questione legata al ranking. Ogni partita è importante e per noi era buono ritrovare la vittoria, visto che le prestazioni non sono mai mancate. Fortunatamente è arrivato il gol all’ultimo, ho visto una Nazionale in crescita. Nella Juventus mi vedo come un giocatore importante, come lo siamo tutti all’interno dello spogliatoio. Le partite sono tante e c’è bisogno dell’aiuto e del supporto di tutti. Spero di dare il mio contributo fino alla fine. Allegri mi trasmette molta fiducia e sicurezza e per me questo è molto importante. Anche i miei compagni apprezzano quello che faccio. Cristiano Ronaldo out dal podio del Pallone d’Oro? Non sono certo io a dover parlare di questo. Sono tornato ieri e l’ho visto allenarsi subito come un grande professionista, come fa sempre del resto”.

Foto: Facebook De Sciglio