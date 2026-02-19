De Sciglio bocciato dallo Hradec Kralove, salta il trasferimento in Repubblica Ceca. Il DS: “Non sarebbe stato utile nell’immediato”

19/02/2026 | 16:35:01

Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Mattia De Sciglio allo Hradec Králové, ma l’affare è clamorosamente saltato. L’ex terzino di Milan, Juventus ed Empoli aveva sostenuto e superato le visite mediche con il club del massimo campionato ceco, ma alla fine non è arrivata la firma.

A spiegare le ragioni della scelta è stato il direttore sportivo Petr Pojezný ai microfoni di idnes.cz: “Dopo aver considerato tutti i risultati degli esami e le circostanze siamo giunti alla conclusione che non sarebbe stato d’aiuto immediato per il nostro club, che era il motivo principale per cui volevamo ingaggiarlo”.

Foto: Instagram personale