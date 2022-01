De Sciglio: “Abbiamo tirato fuori il carattere e questa dev’essere la nostra arma in più”

A fine partita l’esterno della Juventus Mattia De Sciglio, autore del gol vittoria per i bianconeri, ha così parlato ai microfoni di Dazn: “La gioia per una vittoria importantissima, soprattutto per come si era messa. Abbiamo tirato fuori il carattere, che viene fuori nei momenti di difficoltà. Dobbiamo farlo vedere fin da subito, perché anche all’inizio non avevamo fatto bene. Quest’anno dobbiamo mettere questo carattere in tutte le partite, perché è l’arma in più per raggiungere le prime in classifica. Prendere due gol ad inizio secondo tempo è una bella botta e a noi non è la prima volta che capita. Con il gol del 3-2 ci siamo risvegliati e abbiamo ripreso a giocare”.

FOTO: Twitter Juventus