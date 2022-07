De Sanctis su Simy: “Non ci sono offerte, se arriveranno valuteremo”

È stata la grande delusione della stagione della Salernitana, Simy. Arrivato con l’epiteto di grande bomber, visti i 66 gol col Crotone che lo rendono il miglior marcatore del club, non è riuscito però a confermare le aspettative. A gennaio, dopo un gol in 19 partite è stato mandato in prestito al Parma. È tornato alla base e nei prossimi giorni partirà con il club per il ritiro. Nel giorno della sua presentazione, Morgan De Sanctis, DS dei granata ha parlato anche della situazione del nigeriano.

Queste le sue parole. “Il mister ufficializzerà dopodomani la lista dei convocati. Qualcuno partirà in ritiro, altri no. Il mister non è già predisposto ad escludere qualcuno, ma è evidente ci siano tanti calciatori in uscita. Chi è nella terra di mezzo dovrà dimostrare il suo valore, altri parteciperanno comunque alle amichevoli per mettersi in mostra e facilitare la cessione. Simy non ha avuto alcuna richiesta, ad oggi. E’ chiaro che i sei mesi con la Salernitana e i sei mesi col Parma sono stati infelici, ma non dobbiamo dimenticare il valore di questo ragazzo. Altrimenti diventiamo tutti ingenerosi e non va bene. A Crotone, due anni fa, ha fatto 20 gol. Analizzeremo la sua situazione giorno dopo giorno”.

Foto: sito Crotone