De Sanctis: “Siamo soddisfatti di quanto fatto in questa sessione di mercato”

Morgan De Sanctis ha risposto ad alcune domande sul settore giovanile al termine della presentazione di Kalinic di oggi, a Trigoria: “Siamo soddisfatti di quello che è successo in sede di mercato se consideriamo i ragazzi della Primavera a cui abbiamo dato la possibilità di costruirsi una carriera più brillante possibile. Bianda abbiamo ritenuto non essere il caso di esporlo a dei rischi che avrebbe avuto non avendolo sotto il nostro occhio. Contiamo di migliorarlo e sarà un assoluto rinforzo per la Primavera”.

Foto: Twitter Roma