De Sanctis: “Kalinic perfetto per noi, ci darà una grande mano”

Morgan De Sanctis, club manager della Roma, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Nikola Kalinic: “Lo abbiamo scelto perché sa interpretare il ruolo di punta centrale in tutte le forme. Sappiamo che ci potrà dare una grandissima mano, vista la sua esperienza in Italia non avrà bisogno di ambientarsi. Siamo convinti di aver rinforzato la squadra”.

Foto: Roma Twitter