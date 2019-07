De Sanctis: “Diawara giocatore moderno, completa il nostro centrocampo”

In casa Roma è il giorno di Amadou Diawara. A presentare il centrocampista arrivato dal Napoli è il dirigente giallorosso Morgan De Sanctis in conferenza stampa: “Diawara è stato un giocatore che per tutta la sua carriera è stato in Italia. E’ un centrocampista moderno e completo. Siamo molto felici che sia qui. Ha delle caratteristiche d’interdizione che mancavano al nostro centrocampo. Potrà dare un forte contributo”.

Foto: Roma Twitter